Даже если самозанятый сдавал квартиру в аренду, при продаже может не быть НДФЛ

При сдаче жилья в аренду можно применять НПД, а при продаже этого жилья — нельзя. Доход от продажи облагается НДФЛ, но налога не будет, если квартира в собственности более 5 лет.
Разъяснения дал Минфин в письме № 03-11-11/92433 от 16.11.2021.
Минимальный срок владения недвижимостью не играет роли, если она использовалась в предпринимательской деятельности. В этом случае доход от НДФЛ не освобождается.
Но это ограничение не применяется к жилой недвижимости.
Поэтому если самозанятый владел квартирой более 5 лет (или в ряде случаев — 3 лет), он не будет платить НДФЛ при ее продаже. То, что ранее он сдавал эту квартиру в аренду, значения не имеет.
Кстати, минимальный срок владения в отдельных регионах снижен. Перечень регионов, где действуют более льготные условия, чем в целом по России, смотрите тут.
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