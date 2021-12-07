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Даже если самозанятый сдавал квартиру в аренду, при продаже может не быть НДФЛ

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Рубрика Самозанятые
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При сдаче жилья в аренду можно применять НПД, а при продаже этого жилья — нельзя. Доход от продажи облагается НДФЛ, но налога не будет, если квартира в собственности более 5 лет.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-11-11/92433 от 16.11.2021.

Минимальный срок владения недвижимостью не играет роли, если она использовалась в предпринимательской деятельности. В этом случае доход от НДФЛ не освобождается.

Но это ограничение не применяется к жилой недвижимости.

Поэтому если самозанятый владел квартирой более 5 лет (или в ряде случаев — 3 лет), он не будет платить НДФЛ при ее продаже. То, что ранее он сдавал эту квартиру в аренду, значения не имеет.

Кстати, минимальный срок владения в отдельных регионах снижен. Перечень регионов, где действуют более льготные условия, чем в целом по России, смотрите тут.

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