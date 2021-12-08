Налоговики требуют декларации по НДС от упрощенцев. Некоторым блокируют счета

Налоговики под конец года снова начали требовать декларации по НДС или по налогу на прибыль от упрощенцев. Опять сбой?

Рассказал наш подписчик.

«Прилетело требование.

„В соответствии с пунктом 33 статьи 76 НК уведомляет о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021г.“.

ИП на УСН, подтверждение из налоговой о приёме заявления перехода на УСН есть. Явная ошибка».

В комментариях пишут:

«Нам так прислали акты за 3 квартала 2019 года, что не сдали декларацию по прибыли. Со штрафами по 200 руб. Тоже на УСН».

А кому-то не просто требование прислали, а еще и счет заблокировали. Отписки не помогли, только жалоба. И ведь налоговики просто ответят — сбой, ошибка, а мы не виноваты.

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