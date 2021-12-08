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Налоговики требуют декларации по НДС от упрощенцев. Некоторым блокируют счета

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Рубрика УСН
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Налоговики под конец года снова начали требовать декларации по НДС или по налогу на прибыль от упрощенцев. Опять сбой?

Рассказал наш подписчик.

«Прилетело требование.

„В соответствии с пунктом 33 статьи 76 НК уведомляет о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021г.“.

ИП на УСН, подтверждение из налоговой о приёме заявления перехода на УСН есть. Явная ошибка».

УСН не такая простая. Рекомендуем посмотреть авторский курс «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП».

В комментариях пишут:

«Нам так прислали акты за 3 квартала 2019 года, что не сдали декларацию по прибыли. Со штрафами по 200 руб. Тоже на УСН».

А кому-то не просто требование прислали, а еще и счет заблокировали. Отписки не помогли, только жалоба. И ведь налоговики просто ответят — сбой, ошибка, а мы не виноваты.

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