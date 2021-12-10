Чего ждать бизнесу в 2022 году после совместного заседания налоговиков, следователей и полиции.
03.12.2021 состоялось заседание коллегий ФНС, СК и МВД. Об этом вкратце на «Клерке» писали. И заодно юристы предупредили, что просто так на допрос в ИФНС без представителя лучше не ходить.
В телеграм-канале «Налоговый инспектор» рассказали о подробностях прошедшего заседания.
- выездных проверок стало меньше, но 50% из них — с участием полиции;
- уголовных дел тоже меньше, но ущерба погашено больше;
- статью об уголовном мошенничестве будут вводить, хоть и нет понимания, как это должно работать и кого к ней привлекать;
- выездная проверка — крайняя мера, но если началась, душить будут и бенефициаров и бизнес и всех причастных, дабы впредь уточнялись добровольно;
- в регионах будут активизировать уголовные дела по 195-197 статьям УК (преднамеренное, фиктивное банкротство и общие нарушения при процедуре), чтобы показательно наказывать тех, кто уходят от налоговых проверок через банкротство;
- систему палок для показателей хотят поменять.
О последнем тезисе — налоговиков очень интересуют уголовные дела с указанием на материалы налоговой проверки. МВД хочет, чтобы по результатам уголовного дела погасили ущерб от преступления (сумма налогов, пени и штрафы не считаются), а СК, кроме возмещения ущерба, еще и дотащить дело до обвинительного приговора. Из-за разницы в целях эти три структуры порой бывают как лебедь, рак и щука.
В итоге, как пишут авторы канала:
«Все покивали, согласились со всем озвученным и разошлись, довольные собой. А расхлебывать все это дальше по-прежнему предстоит территориям».
К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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