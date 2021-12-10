Чего ждать бизнесу в 2022 году после совместного заседания налоговиков, следователей и полиции.

03.12.2021 состоялось заседание коллегий ФНС, СК и МВД. Об этом вкратце на «Клерке» писали. И заодно юристы предупредили, что просто так на допрос в ИФНС без представителя лучше не ходить.

В телеграм-канале «Налоговый инспектор» рассказали о подробностях прошедшего заседания.

выездных проверок стало меньше, но 50% из них — с участием полиции;

уголовных дел тоже меньше, но ущерба погашено больше;

статью об уголовном мошенничестве будут вводить, хоть и нет понимания, как это должно работать и кого к ней привлекать;

выездная проверка — крайняя мера, но если началась, душить будут и бенефициаров и бизнес и всех причастных, дабы впредь уточнялись добровольно;

в регионах будут активизировать уголовные дела по 195-197 статьям УК (преднамеренное, фиктивное банкротство и общие нарушения при процедуре), чтобы показательно наказывать тех, кто уходят от налоговых проверок через банкротство;

систему палок для показателей хотят поменять.

О последнем тезисе — налоговиков очень интересуют уголовные дела с указанием на материалы налоговой проверки. МВД хочет, чтобы по результатам уголовного дела погасили ущерб от преступления (сумма налогов, пени и штрафы не считаются), а СК, кроме возмещения ущерба, еще и дотащить дело до обвинительного приговора. Из-за разницы в целях эти три структуры порой бывают как лебедь, рак и щука.

В итоге, как пишут авторы канала:

«Все покивали, согласились со всем озвученным и разошлись, довольные собой. А расхлебывать все это дальше по-прежнему предстоит территориям».