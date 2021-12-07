Налоговики активно работают вместе с полицией, следователями и приставами. И любой безобидный вызов в инспекцию может вылиться в неприятное общение с сотрудниками этих структур.
Рассказала налоговый юрист Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».
«Прочитала итоги расширенного совместного заседания коллегий ФНС, СК и МВД. Усиление взаимодействия ведомств мы видим по всем фронтам.
Вот еще одна история на эту тему. Одного клиента вызвали повесткой на допрос в налоговую. Прямо срочно и завтра.
Мы противники таких внезапных походов, но он рвался в бой, причем сам со словами «что я в налоговую не ходил что ли». Ну мы предупредили, что всякое может быть, тем более у него имелся долг перед бюджетом.
В назначенный день и час звонит он нам из налоговой и говорит: «помогите люди добрые, тут у инспектора пара дюжих приставов, которые говорят: „Давай—ка рассказывай, куда спрятал имущество и почему задолженность перед бюджетом не погашаешь?“.
Ну он сообщил, что без представителя общаться не будет, на что ему бравые парни сказали: „Мы на тебя сейчас наручники наденем, поедем к нам пообщаться, сразу все и расскажешь, и без всякого представителя“.
История закончилась хорошо, потому что адвокат Алексей Буканёв „забрал“ его из инспекции, разъяснив приставам, что они не правы. Я подумала, что наручники — это, конечно, не швабра, но подобные тенденции пугают.
В общем, думайте сами, решайте сами, ходить или не ходить в инспекцию самостоятельно».
О повышении взаимодействия налоговиков и полиции на «Клерке» вчера писали. Каждая вторая ВНП проходит с участием полиции.
В комментариях тоже отметили, что бывают такие деятельные клиенты:
«Меня тоже удивляет, что некоторые клиенты сильно деятельные и как с магнитом рвутся в ИФНС, а есть те, у кого инстинкт самосохранения работает и они 10 раз подумают, прежде чем пойдут в ИФНС самостоятельно».
Кстати, юриста налоговики на допрос могут не пустить. Лучше всего идти с адвокатом.
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