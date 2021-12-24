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Блокировать сделки должникам по налогам нельзя, это просто парализует их, считает эксперт

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Рубрика Налоговые проверки
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Если налоговикам дадут право блокировать сделки с имуществом компаний и ИП перед выездной проверкой, бизнес просто остановится. Особенно пострадает малый и средний бизнес.

На «Клерке» сегодня была новость, что должникам по налогам станет сложнее избежать доначислений. Суть — налоговикам дадут право запрещать сделки с имуществом налоговых должников в виде превентивной меры перед выездной проверкой. Чтобы не успели его вывести или распродать. А еще инспекторы хотят совмещать это с публикациями списков должников, к которым они придут с проверкой.

Прокомментировала Елена Констандина — старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры».

«Блокировка имущества компаний и ИП непосредственно после составления акта КНП и решения о проведении ВНП может привести к тому, что деятельность таких компаний и ИП будет фактически парализована на основании одних лишь доводов налоговиков. При этом, в момент так называемой превентивной заморозки имущества налогоплательщиком еще не будет реализовано право на предоставление мотивированных возражений и своих доказательств в защиту своей позиции по тем доводам, которые привела налоговая.

Вместе с тем, как правило, доводы, изложенные налоговиками как в акте КНП, так и в акте ВНП далеко не всегда отвечают принципам справедливости и законности. В связи с чем в последующем опровергаются налогоплательщиками на стадии представления возражений по акту и/или последующего обжалования в вышестоящую налоговую или в суд. Поэтому, представляется, что предварительное наложение обеспечительных мер также не отвечает принципам справедливости.

Такие нововведения, безусловно, в первую очередь негативно скажутся на небольших компаниях и предприятиях, которые не обладают достаточным количеством активов и которым будет весьма сложно (а в каких-то случаях даже невозможно) осуществлять деятельность в случае блокировки их активов».

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