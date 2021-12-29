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Налоговики хотели от компании ОСВ и карточки счетов. Суды объяснили, что так нельзя

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Рубрика Налоговые споры
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По пункту 2 статьи 93.1 НК инспекторы могут требовать только информацию о контрагенте, а не о самом налогоплательщике. Поэтому требовать оборотно-сальдовые ведомости и карточки бухгалтерских счетов налоговики не имеют права.

Компания выиграла дело уже во второй инстанции, судебный акт можно скачать во вложении. Дело № А40-105384/2021.

Налоговики запрашивали у компании со ссылкой на п. 2 ст. 93.1 НК документы по двум контрагентам. В том числе оборотно-сальдовые ведомости. В компании на эти требования ответили отказом: их слишком много, да еще и период три года. Столько можно запрашивать только при выездной проверке.

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Налоговики в ответ оштрафовали компанию, по 10 тыс. руб. за каждое требование. Пришлось судиться.

Суд объяснил налоговикам, что по п. 2 ст. 93.1 НК инспекторы могут запрашивать информацию или документы по сделкам, но не у самого налогоплательщика, а у его контрагентов, или иных лиц, у которых они могут быть.

Апелляция решение первой инстанции оставила в силе, а налоговикам по жалобе отказала.

Прокомментировал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Пункт 2 статьи 93.1 НК говорит о документах и информации по конкретной сделке. Но инспекция затребовала у компании акты о зачете взаимных требований, акты сверки расчетов, доверенности, карточки бухгалтерских счетов, оборотно-сальдовые ведомости. Суд указал, что эти документы не являются документами по конкретной сделке. Запрашивание такого объема документов, да еще и за три года, фактически означает проведение в отношении компании предпроверочного анализа. Однако такого мероприятия налогового контроля в НК нет. И ссылки на него в требовании тоже не может быть.

Суд согласился с компанией, что истребование документов для проверки за три года возможно только в рамках выездной проверки. Это прямо следует из статьи 89 НК. Однако выездная проверка в отношении компании не проводилась.

Кроме того, налоговики неправильно выбрали норму для привлечения компании к ответственности. Пунктом 2 статьи 126 НК установлен штраф за отказ представить документы со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового органа. То есть она применяется, когда контрагент налогоплательщика отказывается их представлять. В данном же случае документы запрашивались у самого налогоплательщика».

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