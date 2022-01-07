Продать квартиру в новостройке без НДФЛ можно через 3 года, если она у вас единственная

При расчете НДФЛ с продажи квартиры имеет значение срок владения ею. По квартире, приобретенной по договору долевого участия, срок отсчитывается не от даты регистрации, а от даты оплаты.

После того, как владелец будущей квартиры расплатился с застройщиком, начинает идти срок для продажи без НДФЛ.

В общем случае минимальный срок владения — 5 лет.

Однако если квартира — единственная, то срок снижается до 3 лет.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/101684 от 14.12.2021.

Жилье считается единственным и в том случае, если еще одна квартира была куплена за 90 дней до даты продажи этой квартиры.

Таким образом, если с даты оплаты за новостройку прошло три года и эта квартира по нормам НК считается единственной, то НДФЛ с ее продажи платить не надо.

Если она не единственная, то продать ее без НДФЛ можно через 5 лет после полной оплаты.

Добавим, что в некоторых регионах минимальный срок владения снижен с 5 до 3 лет. Список этих регионов смотрите здесь.