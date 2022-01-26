Бухгалтеру грозит три года из-за 10,5 миллионов рублей

В Тюмени осудили главбуха детско-юношеского спортцентра. Она три года завышала себе зарплату за счет казенных денег. Часть похищенного она вернула.

Как установил суд, с марта 2015 по декабрь 2018 года бухгалтер перечисляла на свои счета бюджетные деньги. В итоге набежало 10 с половиной миллионов рублей. После проверки прокуратуры завели дело.

Решением суда от 24 января экс-главбуху дали три года в колонии общего режима. А также взыскали в пользу работодателя 7,6 млн руб. возмещения ущерба.



Приговор по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном) в законную силу пока не вступил.

По материалам tumentoday.ru.

Читайте также: