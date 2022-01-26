Всегда ли кадровые документы должен вести отдел кадров? Бухгалтеры делятся мнениями

Бухгалтеры рассказали, как у них в компании построена кадровая работа. У кого-то кадровыми документами бухгалтерия занимается, у кого-то отдел кадров или юрист. А вообще, все зависит от количества сотрудников и общей загруженности.

Спрашивает наш подписчик.

«Поделитесь, пожалуйста, у кого в компании кадровый учёт ведёт отдел кадров или кадровик? И отчёты готовит СЗВ-ТД, СЗВ-М. Отчёт в ФСС с этого года по сотрудникам тоже.

Или все это на плечах бухгалтерии?».

В комментариях на вопрос автора ответили по-разному. Где-то сам бухгалтер кадры ведет, а где-то есть кадровик (или отдел кадров). А у кого-то вообще юрист этим занимается.

А кто-то пишет, что все зависит от количества сотрудников:

«Это определяется численностью все же. Если в компании 10 человек, то кадровик выглядит довольно странно, а если 300, то бухгалтеру ещё и кадры, справки о приеме, копии трудовых книжек — перебор. Поэтому да, нормальный специалист отдела кадров это все умеет и делает».

Вот еще как бывает:

«У нас бухгалтер ведет кадровую работу с документами. Разведены функции кадрового учёта и управления персоналом».

Коллеги, а как у вас? Примите участие в опросе, пожалуйста.