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Всегда ли кадровые документы должен вести отдел кадров? Бухгалтеры делятся мнениями

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Рубрика Кадровый учет
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Бухгалтеры рассказали, как у них в компании построена кадровая работа. У кого-то кадровыми документами бухгалтерия занимается, у кого-то отдел кадров или юрист. А вообще, все зависит от количества сотрудников и общей загруженности.

Спрашивает наш подписчик.

«Поделитесь, пожалуйста, у кого в компании кадровый учёт ведёт отдел кадров или кадровик? И отчёты готовит СЗВ-ТД, СЗВ-М. Отчёт в ФСС с этого года по сотрудникам тоже.

Или все это на плечах бухгалтерии?».

Кто бы эти отчеты ни сдавал и кадры ни вел, все равно стоит прослушать авторский курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок». Учитесь онлайн в любое удобное время.

В комментариях на вопрос автора ответили по-разному. Где-то сам бухгалтер кадры ведет, а где-то есть кадровик (или отдел кадров). А у кого-то вообще юрист этим занимается.

А кто-то пишет, что все зависит от количества сотрудников:

«Это определяется численностью все же. Если в компании 10 человек, то кадровик выглядит довольно странно, а если 300, то бухгалтеру ещё и кадры, справки о приеме, копии трудовых книжек — перебор. Поэтому да, нормальный специалист отдела кадров это все умеет и делает».

Вот еще как бывает:

«У нас бухгалтер ведет кадровую работу с документами. Разведены функции кадрового учёта и управления персоналом».

Коллеги, а как у вас? Примите участие в опросе, пожалуйста.

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