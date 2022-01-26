Всегда ли кадровые документы должен вести отдел кадров? Бухгалтеры делятся мнениями

Бухгалтеры рассказали, как у них в компании построена кадровая работа. У кого-то кадровыми документами бухгалтерия занимается, у кого-то отдел кадров или юрист. А вообще, все зависит от количества сотрудников и общей загруженности.
Спрашивает наш подписчик.
«Поделитесь, пожалуйста, у кого в компании кадровый учёт ведёт отдел кадров или кадровик? И отчёты готовит СЗВ-ТД, СЗВ-М. Отчёт в ФСС с этого года по сотрудникам тоже.
Или все это на плечах бухгалтерии?».
В комментариях на вопрос автора ответили по-разному. Где-то сам бухгалтер кадры ведет, а где-то есть кадровик (или отдел кадров). А у кого-то вообще юрист этим занимается.
А кто-то пишет, что все зависит от количества сотрудников:
«Это определяется численностью все же. Если в компании 10 человек, то кадровик выглядит довольно странно, а если 300, то бухгалтеру ещё и кадры, справки о приеме, копии трудовых книжек — перебор. Поэтому да, нормальный специалист отдела кадров это все умеет и делает».
Вот еще как бывает:
«У нас бухгалтер ведет кадровую работу с документами. Разведены функции кадрового учёта и управления персоналом».
Коллеги, а как у вас? Примите участие в опросе, пожалуйста.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.