В ФНС рассказали, что изменилось в имущественных налогах бизнеса с 2022 года

Налог за лизинговое имущество платит лизингодатель, налог за землю для ИЖС, используемую в бизнесе, начислят по повышенной ставке.
О том, что изменилось в имущественных налогах организаций с 2022 года, рассказали в ФНС.
Пояснения
С 10 до 20 дней продлен срок, в течение которого компания может представить в ИФНС пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления транспортного и земельного налогов.Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.
Об этом мы писали здесь.
Сообщение о начисленных налогах присылает ИФНС. Но ждать его не надо. Оплата налога должна быть до того, как поступит сообщение.
Имущество в аренде
Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору лизинга, облагается налогом у арендодателя (лизингодателя).О том, как это связано с ФСБУ 25/2018, мы рассказывали здесь.
Неправильное использование земли
Земельный налог начисляется по повышенной ставке 1,5 %, начиная со дня нарушения требований к использованию земельного участка.Речь идет, в том числе, про использование земли для ИЖС в бизнесе. Об этом мы писали здесь.
Такая ставка действует до 1-го числа месяца, в котором Госземнадзором установлен факт устранения таких нарушений.
Для этого с 2022 года у налоговиков налажен информационный обмен:
- с Госземнадзором об использовании земельных участков не по целевому назначению в предпринимательской деятельности. Это касается земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства или огородничества;
- с Росрезервом о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте.
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