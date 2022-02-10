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В ФНС рассказали, что изменилось в имущественных налогах бизнеса с 2022 года

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Налог за лизинговое имущество платит лизингодатель, налог за землю для ИЖС, используемую в бизнесе, начислят по повышенной ставке.

О том, что изменилось в имущественных налогах организаций с 2022 года, рассказали в ФНС.

Пояснения

С 10 до 20 дней продлен срок, в течение которого компания может представить в ИФНС пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления транспортного и земельного налогов.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

Об этом мы писали здесь.

Сообщение о начисленных налогах присылает ИФНС. Но ждать его не надо. Оплата налога должна быть до того, как поступит сообщение.

Имущество в аренде

Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору лизинга, облагается налогом у арендодателя (лизингодателя).

О том, как это связано с ФСБУ 25/2018, мы рассказывали здесь.

Неправильное использование земли

Земельный налог начисляется по повышенной ставке 1,5 %, начиная со дня нарушения требований к использованию земельного участка.

Речь идет, в том числе, про использование земли для ИЖС в бизнесе. Об этом мы писали здесь.

Такая ставка действует до 1-го числа месяца, в котором Госземнадзором установлен факт устранения таких нарушений.

Для этого с 2022 года у налоговиков налажен информационный обмен:

  • с Госземнадзором об использовании земельных участков не по целевому назначению в предпринимательской деятельности. Это касается земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства или огородничества;
  • с Росрезервом о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте.

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