В ФНС рассказали, что изменилось в имущественных налогах бизнеса с 2022 года

Налог за лизинговое имущество платит лизингодатель, налог за землю для ИЖС, используемую в бизнесе, начислят по повышенной ставке.

О том, что изменилось в имущественных налогах организаций с 2022 года, рассказали в ФНС.

Пояснения

С 10 до 20 дней продлен срок, в течение которого компания может представить в ИФНС пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления транспортного и земельного налогов.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

Об этом мы писали здесь.

Сообщение о начисленных налогах присылает ИФНС. Но ждать его не надо. Оплата налога должна быть до того, как поступит сообщение.

Имущество в аренде

Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору лизинга, облагается налогом у арендодателя (лизингодателя).

О том, как это связано с ФСБУ 25/2018, мы рассказывали здесь

Неправильное использование земли

Земельный налог начисляется по повышенной ставке 1,5 %, начиная со дня нарушения требований к использованию земельного участка.

Речь идет, в том числе, про использование земли для ИЖС в бизнесе. Об этом мы писали здесь

Такая ставка действует до 1-го числа месяца, в котором Госземнадзором установлен факт устранения таких нарушений.

Для этого с 2022 года у налоговиков налажен информационный обмен:

с Госземнадзором об использовании земельных участков не по целевому назначению в предпринимательской деятельности. Это касается земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства или огородничества;

с Росрезервом о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте.