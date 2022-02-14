В ответ на требования налоговиков приходится отправлять по несколько писем, жалуются бухгалтеры

Бухгалтеры рассказывают, как им приходится отправлять документы налоговикам после запрета писем тяжелее 5Мб. В основном, максимально все сжимают и отправляют десятки писем.

Рассказывает наш подписчик.

«Поделитесь, пожалуйста, опытом отправки документов в налоговую по требованию. Как вы прикрепляете миллион файлов?».

В комментариях пишут, что несколькими письмами отправляют. Это все после запрета отправлять им письма тяжелее 5Мб.

Вот как делают:

«Я сканирую все приложения одним файлом, сжимаю по максимуму, в самом письме, естественно перечень всех приложений. Итог : одно письмо к нему один файл со всеми приложениями. Максимально правда отправляла около 50 листов приложений».

Выходит, что отправлять все равно как-то нужно — и как всегда, разбираться с этим пришлось бухгалтерам.

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