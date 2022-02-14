Чаще всего контрагенты нарушают сроки исполнения договора. Чтобы не нарушали — их нужно штрафовать

С недобросовестными подрядчиками сталкивались 95,9% предпринимателей. Большинство — с нарушениями сроков по договорам. Эксперт советует, как от такого поведения контрагентов можно защититься.
Такие данные следуют из опроса виртуального маркетолога «Макс».
Самая частая проблема — исполнители нарушают сроки выполнения работ, на это пожаловались 91%. Из них 58,1% сказали, что подобные ситуации возникают нечасто, а 22,6% предпринимателей не получили результат вовремя по объективным причинам.
Только 10,2% представителей бизнеса считают это серьезной проблемой и регулярно сталкиваются с невыполнением работ в срок.
Прокомментировала Екатерина Звягина, эксперт в бухгалтерском и налоговом учёте, генеральный директор «Сальдо Фаворит».
«Важно учитывать, что, вступая в правовые отношения с контрагентами, прежде всего необходимо проверить их благонадежность и оценить риски и налоговые последствия от взаимодействия с сомнительными партнерами. Сделать это можно с помощью общедоступных сервисов».Эксперт советует проверить, есть ли у потенциального партнера судебные споры, связанные с неисполнением обязательств по договору. Предмет договора лучше описывать как можно шире и точнее. Если этого не делать, предприниматель рискует еще и тем, что налоговая не признает расходы на эти услуги.
Кроме того, если услуги комплексные и длительные, их оказание стоит разбить на этапы. А чтобы исполнитель ответственно относился к исполнению обязательств, в договоре необходимо прописать штрафы за нарушение сроков.
И наконец, эксперт советует прописать возможность заказчика отказаться от договора, если исполнитель нарушает сроки:
«Помните, что в случае немотивированного одностороннего отказа от его исполнения заказчику придется вернуть определенную денежную сумму».Результаты опроса — из материалов «Газета.ру».
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