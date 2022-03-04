ЦБ снизил комиссию для покупки валюты, евро выше 120 рублей, на Мосбирже по-прежнему не торгуют акциями. Инвестдайджест

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📊 Фондовый рынок Мосбиржи 4 марта не работает

👍 Компании Coca-Cola и Леруа Мерлен не собираются уходить их России.

💳 Криптобиржа Binance ограничила доступ держателям карт российских банков, попавших под санкции.

📉 ЦБ понизил комиссию для покупки валюты через брокеров с 30 до 12%.

💸 Люди не будут платить НДФЛ с экономии на процентах по кредитам.

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