Нефть на бирже снизилась до $102,53, золото можно будет купить за наличную валюту. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 119,71 рубля, евро за 131,36 рубля. Нефть Brent упала до $102,53. Золото — $1 928,82. Биткоин на отметке $38 846,45.
💰 Золотые слитки можно будет купить за наличную валюту.
📅 Налоговики — за полугодовой мораторий на банкротства. Но взыскания должны продолжаться.
👮 За призывы не работать с российскими компаниями и банками, попавшими под санкции, могут ввести уголовную ответственность.
🏦 Россияне стали чаще арендовать банковские ячейки.
📊 Торги на Мосбирже запустят, когда это позволит ситуация.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.