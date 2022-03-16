UniCredit думает об уходе из России, Яндекс может продать новостные платформы, нефть падает. Инвестдайджест

Доллар на Forex 108,27 рубля, евро — 118,70 рубля. Нефть Brent снизилась до отметки $101,04, золото — $1915,79 за тройскую унцию. Биткоин — $39 608,54.
💳 За пластиковую карту UnionPay в Газпромбанке придется выложить 15 тысяч. Зато цифровая — бесплатно.
💻 Яндекс может продать сервисы «Новости» и «Дзен».
💸 Около 1 трлн потратят власти, чтобы развивать беспошлинную торговлю с ЕАЭС.
🚫 UniCredit может уйти из России.
📊 У клиентов ВТБ появится возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами.
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