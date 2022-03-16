Налоговые проверки пока никто не приостанавливал, напомнили бухгалтеры

Бухгалтеры собрали, какие меры к бизнесу не будут применяться от налоговиков. Не будут блокировать счета до 1 июня, не будут банкротить должников. Но о моратории на налоговые проверки пока речи нет.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги, вышел спор с руководством о моратории на проверки. Боссы свято уверовали что и на налоговый контроль это тоже распространяется, с чем я в корне не согласна. Может, я что-то пропустила?».

В комментариях пишут, что на налоговые проверки никакого моратория не было. Есть только на проверки по Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ, но он вообще не о налоговых проверках.

А кто-то соглашается, что боссы, да, они такие. А кому-то мама каждый день про кредитные каникулы говорит.

Еще напомнили, что налоговики не будут до 1 июня блокировать операции по счетам. Но там есть исключения.

И заодно упомянули, что налоговики временно не будут банкротить должников с 9 марта.

А вот на налоговые проверки моратория пока нет.