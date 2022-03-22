Нефть прыгает выше $118, Мосбиржа продолжает торги ОФЗ. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 104,02 рубля, евро — за 114,21 рубля, юань стоит 16,33 рубля. Нефть марки Brent на отметке $118,03, золото — $1 936,20. Биткоин покупают за $42 224,31.
📊 Мосбиржа сегодня торгует облигациями. Торгов акциями не будет.
💱 Клиенты «Тинькофф» могут конвертировать доллары в рубли через банкоматы по курсу Мосбиржи.
🚫 BNP Paribas приостанавливает переводы по России с конца марта.
📉 Индекс гособлигаций на Мосбирже упал до минимума 2014 года.
📈 ЦБ вчера немного повысил официальные курсы доллара и евро.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.