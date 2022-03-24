Доллар второй день ниже 100 рублей, нефть выше $120, Мосбиржа сегодня торгует акциями. Инвестдайджест

Доллар на бирже Forex торгуется за 98,25 рубля, зато евро — за 107,80 рубля, юань на отметке 15,41 рубля. Нефть марки Brent стоит $120,92 за баррель, золото — $1 938 за тройскую унцию. Биткоин вырос до $43 063,21.
📊 Мосбиржа сегодня откроет торги акциями.
📉 ЦБ вчера понизил курсы доллара и евро.
📈 К концу года инфляция будет 20 %, считают аналитики.
💵 Доллар со вчерашнего дня проседает на бирже ниже 100 рублей.
🏡 Льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.