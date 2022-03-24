Инвестиции

Доллар второй день ниже 100 рублей, нефть выше $120, Мосбиржа сегодня торгует акциями. Инвестдайджест

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Доллар на бирже Forex торгуется за 98,25 рубля, зато евро — за 107,80 рубля, юань на отметке 15,41 рубля. Нефть марки Brent стоит $120,92 за баррель, золото — $1 938 за тройскую унцию. Биткоин вырос до $43 063,21.

📊 Мосбиржа сегодня откроет торги акциями.

📉 ЦБ вчера понизил курсы доллара и евро.

📈 К концу года инфляция будет 20 %, считают аналитики.

💵 Доллар со вчерашнего дня проседает на бирже ниже 100 рублей.

🏡 Льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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