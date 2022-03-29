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Сотрудники возвращаются в офисы: компаний с удаленкой стало в два раза меньше

В феврале каждая вторая компания отправила сотрудников на удаленную работу (51%). В марте их число сократилось до 25%.

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Больше всего удаленщиков было в Москве (34%) и Санкт-Петербурге (24%). Все остальные регионы совокупно набрали 21%.

В первую волну коронавируса в мае 2020 года на удаленке работали сотрудники 59% компаний.

Как выяснил SuperJob, чаще всего удаленно работают ИТ-специалисты (30%), бухгалтеры (23%) и менеджеры по продажам (15%). А реже всего — работники колл-центров и инженерно-технические работники (по 3%).

С 1 февраля Минтруд рекомендовал перевести максимум сотрудников на удаленную работу. В конце февраля требования начали смягчать, в частности, в столице.

Смотрите также: список регионов, где отменили масочный режим.

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