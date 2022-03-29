Доллар на бирже дешевле 92 рублей, вкладчики хотят процент повыше. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 91,75 рубля, евро — за 97,12 рубля, юань — 13,85 рубля. Нефть марки Brent — $111,30, золото — $1 924,58. Биткоин на отметке $47 670,65.

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💵 Валютную ипотеку будут переводить в рубли по курсу на 18 февраля.

💱 Центробанк продолжает постепенно снижать официальные курсы доллара и евро.

💲 Проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях.

💡 Компаниям интересны счета в юанях, фунтах и крипте. А физлицам — вклады под высокий процент.

💸 По доходам с ценых бумаг могут ввести налоговые каникулы.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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