УСН

По налогу на УСН для IT-компаний новых льгот нет

Недавно принят закон, который обнуляет налог на прибыль для IT-компаний (№ 67-ФЗ). Но эта льгота никак не затрагивает айтишников, применяющих УСН. Проводить аналогию не надо.

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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Компания разрабатывает ПО и имеет код ОКВЭД 62.01. Бухгалтер поинтересовалась, надо ли платить авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2022 года с учетом того, что налог на прибыль обнулили.

Но эта льгота для бизнеса на ОСНО никак не затрагивает упрощенцев.

Впрочем, перенести срок уплаты налога по УСН могут региональные власти. Такое право у них появилось недавно и кое-где им уже воспользовались — например, в Ульяновской области.

Там перенесли не только сроки уплаты авансов по УСН за 2022 года, но и налог за 2021 год.

На федеральном уровне решений по ставкам и переносу сроков уплаты налога по УСН нет.

Что касается ставки 0 % по налогу на прибыль, то она введена Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 и действует в 2022 — 2024 годах.

Условия для применения льготной ставки не изменились. Это:

  • аккредитация;
  • доля профильных доходов — 90 %;
  • численность не менее 7 человек.
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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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