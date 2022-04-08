Налоги, взносы, пошлины

Налоговики оштрафовали за ЕНВД, хотя его уже 7 лет как не использовали. В итоге извинились

Налоговики оштрафовали за несдачу ЕНВД, хотя от этого налога компания отказалась еще 10 лет назад. После требования разобраться, прислали извинения. Ошиблись они.

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Как рассказали бухгалтеры в соцсетях, налоговики прислали штраф за несдачу ЕНВД за 2019 год. Только розничный магазин закрыли в 2012 году, тогда же снялись с учета по ЕНВД. Компания была на ОСНО, потом на УСН и 3 года без движений. Налоговикам в ответ отправили требование разобраться в ситуации и ответить о результатах.

А в итоге налоговики прислали вот такой ответ:

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Оказалось, ошиблись просто налоговики, с кем не бывает. Вот так. Инспекция приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.

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