ИП может подать заявление в ФСС о регистрации добровольцем или работодателем без привязки к месту жительства

Перечень таких услуг приводит фонд:
✔ Регистрация и снятие с учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию
Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — физлиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением договоров ГПХ
Беременная ИП зарегистрировалась в ФСС накануне родов и через суд добилась выплаты декретных
✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — физлиц, заключивших трудовой договор с работником
Чем для ИП обернулась несвоевременная регистрация в ФСС✔ Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления взносов
ИП с сотрудниками на АУСН не надо будет самим регистрироваться в ФСС
Какие документы подтвердят правильность начисления взносов в ФСС: перечень✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — юрлиц по месту нахождения обособки
✔ Назначение обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев и профзаболеваний
✔ Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
✔ Назначение и выплата пособия по беременности и родам
✔ Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности
✔ Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
✔ Установление страхователям скидки к страховому тарифу
✔ Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации