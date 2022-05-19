Отчетность в ФСС

ИП может подать заявление в ФСС о регистрации добровольцем или работодателем без привязки к месту жительства

12 госуслуг, которые оказывает ФСС, можно получить независимо от места жительства заявителя. Заявление направляют через портал госуслуг.

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Перечень таких услуг приводит фонд:

✔ Регистрация и снятие с учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию

Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами

Беременная ИП зарегистрировалась в ФСС накануне родов и через суд добилась выплаты декретных

✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — физлиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением договоров ГПХ

✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — физлиц, заключивших трудовой договор с работником

Чем для ИП обернулась несвоевременная регистрация в ФСС

ИП с сотрудниками на АУСН не надо будет самим регистрироваться в ФСС

✔ Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления взносов

Какие документы подтвердят правильность начисления взносов в ФСС: перечень

✔ Регистрация и снятие с учета страхователей — юрлиц по месту нахождения обособки

✔ Назначение обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев и профзаболеваний

✔ Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

✔ Назначение и выплата пособия по беременности и родам

✔ Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности

✔ Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

✔ Установление страхователям скидки к страховому тарифу

✔ Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

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