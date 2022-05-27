Проценты по вкладам не облагаются НДФЛ. Проконтролируйте ваш банк

Наши подписчики в Телеграм-канале всполошились. Коллега рассказала, что с нее удержали НДФЛ с процентов. Причем сделал это банк как налоговый агент.

Но так быть не должно. Рассчитывать НДФЛ должны налоговики, а банк только передает информацию в ИФНС. Да и заработает эта норма только с 2023 года, так как пока ее приостановили.

В итоге выяснилось, что в справку, выданную банком, закралась ошибка. Был неверно отражен код дохода.

Фактически с клиента удержали налог не с процентов, а с дохода по ценным бумагам. В этом случае как раз налог должен удерживать агент (брокер).

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