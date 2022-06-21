Компенсацию за неиспользованный отпуск могут освободить от НДФЛ

Такая идея заложена в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

То есть, освобождены от НДФЛ будут как выходные пособия, так компенсация за неиспользованный отпуск.

Сейчас не облагается НДФЛ выходное пособие при сокращении штата и ликвидации фирмы.

Также не облагаются выплаты по соглашению сторон, если они не превышают тройной средний заработок (для Крайнего Севера — 6 средних).

Разъяснение по этому поводу регулярно дает Минфин. Например, в письме № 03-04-06/82897 от 22.09.2020.

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