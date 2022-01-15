Какие выплаты положены работнику при сокращении?

Сотрудник может быть уволен по инициативе работодателя, а именно, если на предприятии происходит сокращение. Сокращение может быть, как численности, так и штата. При сокращении численности уменьшается количество работающих по одной должности, например, было 7 консультантов в компании, а стало 5. А вот при сокращении штата должность полностью упраздняется из штатного расписания (п. 2 ст. 81 ТК).

Процесс увольнения при любом из этих сокращений одинаковый. В своей статье рассмотрю алгоритм действий и порядок выплат при увольнении сотрудника.

Алгоритм действий

1. Создать приказ о сокращении.

Утвердить новое штатное расписание либо изменения, внесённые в него.

2. Определить круг лиц, которые обладают преимуществом перед другими, чтобы остаться на рабочем месте (ст. 179 ТК).

Предпочтение отдаётся Семейным работникам — при наличии у них 2 или более иждивенцев Сотрудникам, в семье которых нет других лиц с самостоятельным заработком Работникам, получившим в период работы на данном предприятии увечье или профессиональное заболевание Инвалидам ВОВ и боевых действий по защите Отечества Сотрудникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы

Также хотела обозначить ряд лиц, которых нельзя уволить по сокращению штата (ст. 261 ТК).

Нельзя уволить Беременных сотрудниц Сотрудниц, имеющих детей в возрасте до 3х лет. Одиноких матерей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет/детей-инвалидов до 18 лет. Других лиц, воспитывающих таких детей без матери.

3. Уведомить подчинённых о предстоящем сокращении под подпись

Предупредить каждого сотрудника о сокращении нужно не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК).

Из этого правила есть несколько исключений (ст. 292, 296 ТК): сотрудника, работающего по срочному трудовому договору на срок до 2 месяцев, об увольнении предупреждают за 3 календарных дня;

сотрудника, работающего сезонно, предупреждают за 7 календарных дней.

При наличии согласия подчинённого, трудовой договор с ним можно расторгнуть до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК).

4. Предложить сокращённым работникам другие вакансии на предприятии

Сотруднику, который попал под сокращение, наниматель должен предлагать имеющиеся у него свободные должности для возможности оформления перевода (ч. 1 ст. 180 ТК). Должность может быть ниже, как и заработная плата.

5. Сообщить о предстоящем сокращении в профсоюз и службу занятости

Уведомлять ведомства нужно письменно, указав ФИО и другую информацию о сотрудниках. Сделать это необходимо за два месяца до сокращения численности или штата (ст. 82 ТК, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Если на предприятии в результате сокращения будет массовое увольнение, то сообщают не позднее чем за три месяца.

6. Расторгнуть трудовой договор, оформить приказа на увольнение

Если сотруднику не подошла ни на одна из предложенных вакансий, то в его последний рабочий день оформляется приказ на увольнение (форма № Т-8 или Т-8а). С приказом подчинённый ознакамливается под роспись (ч. 2 ст. 84.1 ТК). Обязательно нужно внести запись в личную карточку по форме № Т-2.

7. Окончательно рассчитать сотрудника в день увольнения

В случае отсутствия подчинённого в день увольнения по каким-либо причинам, полагающую сумму работодатель выплатит ему не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчёте.

Выплаты при сокращении

Выплаты, которые организация обязана сделать сотруднику в день увольнения:

Выплаты при сокращении Заработная плата за дни, отработанные в последнем месяце. Компенсация за неиспользованный отпуск. Выходное пособие по общему правилу, его размер составляет среднемесячный заработок Средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия).

Средний месячный заработок сотрудника может сохранится на три месяца со дня увольнения. Для этого нужно в течение 14 дней обратиться в ЦЗН. Но если сотрудник в течении трёх месяцев устроится на новое место работы, выплата не сохранится.

Также бывший сотрудник может рассчитывать и на премию по итогам года, или 13 зарплату, если положение о такой премии закреплено в локальных нормативных актах. При этом месяц увольнения значения не имеет, обязательно должен быть стаж на этом рабочем месте не менее года.

В разных случаях положены и разные выплаты:

Исключения по выплатам Компенсация может быть выше, если это указано в трудовом или коллективном договоре (ч.4 ст.178 ТК РФ). Сезонным сотрудникам выплачивается только двухнедельный заработок (ч.3 ст.296 ТК РФ). Работающие по срочному трудовому договору не получают выходное пособие (ч.3 ст.292 ТК РФ). ИП и религиозные организации сами определяют размер выходного пособия (ч.2 ст. 307, ч.2 ст.347 ТК РФ). За работниками предприятий, расположенных в районах Крайнего севера средний месячный заработок сохраняется на 3 месяца (ч. 1ст.318 ТК РФ). Но, если они встанут на учёт в течение 30 дней в ЦЗН, то могут претендовать на получение среднего заработка за 4-6 месяцев, если не устроятся на работу.

В случае, если работа уволенным сотрудником не найдена, то бывший работодатель выплатит ему среднюю зарплату ещё за один месяц. В этом случае ему необходимо обратиться с письменным заявлением в течение 15 дней по завершении второго месяца с даты увольнения. Деньги бывший подчинённый получит в течение 15 дней с даты обращения, как правило в установленный день на предприятии для выплаты заработной платы.

Работодатели часто задаются вопросом — нужно ли выплачивать среднюю зарплату за время трудоустройства уволенному по сокращению, если он зарегистрирует на себя ИП?

Разъяснения можно найти в письме Минтруда от 07.04.2021 № 14-2/ООГ-3079. В нём сотрудники ведомства поясняют, что по Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1 индивидуальные предприниматели считаются занятыми. Обращают внимание на то, что занятость и трудоустройство — понятия разные. Ведь трудоустройство — это работа по трудовому договору.

Из чего следует, что в сложившейся ситуации средняя зарплата за бывшим сотрудником сохранится, если он решит зарегистрировать ИП.

В своей статье я рассмотрела пошаговый алгоритм действия работодателя при сокращении сотрудников. Необходимо выполнять все шаги последовательно, чтобы в дальнейшем не возникло проблем ни с сокращёнными сотрудниками, ни с проверяющими органами. Обратите внимание на положенные выплаты таким сотрудникам. Ни в коем случае не нужно их ущемлять. Работайте правильно и без нарушений, чтобы не возникало споров с сотрудниками и вышестоящими инстанциями.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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