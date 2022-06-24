При временном переводе на новую работу без увольнения со старой оба работодателя сдают СЗВ-М

Разъяснения дал Минтруд в письме от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.
Дело в том, что СЗВ-М не зависит от выплат. Если человек числится на работе, за него надо отчитываться.
Так как действие первоначального договора с основным работодателем не прерывается, старый работодатель должен сдавать СЗВ-М.
С новым работодателем заключен срочный трудовой договор, значит он тоже должен сдавать СЗВ-М.
Таким образом, оба работодателя обязаны сдавать в ПФР сведения СЗВ-М на данного работника.
Что касается СЗВ-ТД, то его сдает только новый работодатель.
Кстати, Минтруд считает, что при таком временном переводе у нового работодателя будет не совместительство, а основная работа.
Читайте еще по теме: