Трудовое право

Если работодатель объявил простой, можно устроиться на новую работу без увольнения со старой. При этом время простоя не оплачивается

При временном трудоустройстве без увольнения старый работодатель не должен оплачивать простой.

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Разъяснения по поводу новой трудовой нормы дает Роструд.

Такую манипуляцию (по заключению нового трудового договора без расторжения старого) можно проделать через ЦЗН. Алгоритм действий — тут.

Как пояснил Роструд, основной работодатель не должен оплачивать простой (2/3) сотруднику на период работы у нового временного работодателя.

Дело в том, что на это время действие трудового договора приостанавливается.

Ранее Минтруд объяснял, что в такой ситуации старый работодатель не должен сдавать СЗВ-ТД. А новый — должен сдавать.

Аналогичные разъяснения дал ПФР.

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