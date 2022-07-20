Даже если обособка не приносит прибыли, налог по ней все равно надо платить

Компания арендовала офис в другом городе, приняла на работу менеджера по продажам, но пока продаж как таковых еще нет, а значит и прибыли никакой от этой обособки нет.

Между тем пришло время сдавать декларацию по налогу на прибыль, где надо начислить авансовые платежи. Будут ли они по убыточной обособке, интересуется наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Надо рассчитать долю прибыли, подсказывает эксперт Екатерина Дьяченко.

Доля зависит от удельного веса двух показателей: численности (или ФОТ);

остаточной стоимости ОС.

Конкретную прибыль обособленного подразделения вообще считать не обязательно. Обычно ее считают для управленческих нужд.

Речь идет о части налога, зачисляемой в региональный бюджет.

При этом если у компании несколько обособок в одном регионе, распределять прибыль между ними не надо. Об этом сообщает Минфин в письме от 29.03.2022 № 03-03-06/1/25309.

Чтобы разделить прибыль, считают удельный вес по остаточной стоимости ОС. Потом берут среднее арифметическое этих двух показателей.

Компания сама выбирает, какой показатель брать — численность или ФОТ.

Кстати, Минфин хотел исключить ФОТ из формулы, чтобы бизнес считал долю налога по обособке только по численности и ОС.

Аргумент такой: зарплата в разных регионах может значительно различаться. И туда, где она меньше, поступает и меньше налога на прибыль, что несправедливо.

Региональные депутаты пошли еще дальше и внесли в Думу проект по исключению из формулы как ФОТ, так и численности, чтобы определять долю прибыли только по доле ОС.

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