Газпромбанк ввел комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание счетов в валюте

Об этом сообщили ТАСС в Газпромбанке.
Помимо этого, банк вводит комиссии:
- за хранение счетов в долларах и евро в размере 0,017% в день, но для счетов более 10 000 единиц;
- комиссию за зачисление валюты на счета в размере 3% от зачисленной суммы.
Решение Газпромбанка связано с санкциями в отношении финансовой системы России, что привело к значительным задержкам в валютных переводах.
Из-за этого банк «не может гарантировать привычный клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в долларах и евро, а также сохранность средств при подобных операциях».
Газпромбанк рекомендует своим клиентам по возможности воздержатся от валютных операций.
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