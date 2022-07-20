Валютные операции

Газпромбанк ввел комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание счетов в валюте

Они начнут действовать с 20 июля и составят 3% от суммы перевода для физлиц, но в пределах от 12 до 60 тысяч рублей.

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Об этом сообщили ТАСС в Газпромбанке.

Помимо этого, банк вводит комиссии:

  • за хранение счетов в долларах и евро в размере 0,017% в день, но для счетов более 10 000 единиц;
  • комиссию за зачисление валюты на счета в размере 3% от зачисленной суммы.

Решение Газпромбанка связано с санкциями в отношении финансовой системы России, что привело к значительным задержкам в валютных переводах.

Из-за этого банк «не может гарантировать привычный клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в долларах и евро, а также сохранность средств при подобных операциях».

Газпромбанк рекомендует своим клиентам по возможности воздержатся от валютных операций.

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