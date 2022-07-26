Ставки по вкладам

Крупные банки массово снижают ставки по вкладам в рублях

В среднем снижение по всем базовым линейкам составило 0,2 - 2 п.п.

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Это говорится в данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

Согласно рейтингу ставки снизили:

  • ВТБ по всем рублевым вкладам на 0,53 - 1,52 п.п., до 6,7%;
  • «Открытие» на 0,41 - 1 п.п., до 8% в массовом сегменте;
  • МКБ на 0,3 п.п., до 7,5%;
  • Сбербанк на 1 п.п., до 7%.

Первым о снижении ставок по вкладам с 26 июля объявил Совкомбанк.

Ставки по депозитам вкладчиков будут зависеть от ключевой ставки ЦБ, а ключевая ставка – от инфляции.

22 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 8%. При этом аналитики прогнозировали снижение до 9%. Снижение ставки Банк прогнозирует и в дальнейшем.

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