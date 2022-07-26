Крупные банки массово снижают ставки по вкладам в рублях

Это говорится в данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.
Согласно рейтингу ставки снизили:
- ВТБ по всем рублевым вкладам на 0,53 - 1,52 п.п., до 6,7%;
- «Открытие» на 0,41 - 1 п.п., до 8% в массовом сегменте;
- МКБ на 0,3 п.п., до 7,5%;
- Сбербанк на 1 п.п., до 7%.
Первым о снижении ставок по вкладам с 26 июля объявил Совкомбанк.
Ставки по депозитам вкладчиков будут зависеть от ключевой ставки ЦБ, а ключевая ставка – от инфляции.
22 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 8%. При этом аналитики прогнозировали снижение до 9%. Снижение ставки Банк прогнозирует и в дальнейшем.
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