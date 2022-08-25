Новые технологии помогают людям и бизнесу, уверен глава ФНС Даниил Егоров. Так ли это на самом деле?

Он сказал, что применяемые налоговиками технологии сократили срок предоставления вычетов по НДФЛ с трех месяцев до 12 дней.

Но на факту имущественный вычет в упрощенном порядке не работает, а люди жалуются, что вычеты по НДФЛ приходят в ускоренном порядке не всем.

Также глава ФНС отметил, что возмещение НДС всегда было тяжёлой проблемой, потому что надо было убедиться, что «все цепочки прозрачны и верны».

Но сейчас с этим справились и возмещают налог в течение восьми дней. А это очень важно для бизнеса - иметь оборотные средства для работы.

В это время бухгалтеры обнаруживают свои несуществующие счета-фактуры в чужих книгах покупок, а налоговики требуют убрать из декларации вычет от контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ через 2 года после сделки и отказывают в вычете по НДС по чекам.

А с реформой по ККТ, со слов Егорова, мы теперь все «в онлайне, того, что у нас происходит в ритейле».