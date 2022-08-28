Налоговые схемы

За лизинг платила компания, а выкупил машину директор. Суд согласился, что это схема

Компания брала автомобили в лизинг. Но от выкупа за символические 1 тыс. руб. отказывалась. Просила лизинговую компанию оформить машины по выкупной стоимости на директора и его родственников.

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Налоговики обвинили компанию в схеме уклонения от НДС.

Инспекторы решили, что в реальности речь идет о продаже или безвозмездной передаче автомобилей взаимозависимым лицам: директору и его родственникам. А в таких сделках база по НДС — рыночная стоимость.

Компании доначислили НДС.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 29.07.2022 № А03-14482/2021 согласился с выводами проверяющих. Суд отметил, что общество искусственно создало условия для реализации дорогостоящего имущества по заниженным ценам взаимозависимым физическим лицам.

Видимо, чтобы было меньше желающих пользоваться такими схемами, Минпроторг вернул льготы по лизингу и автокредитованию.

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