Адвокаты-пенсионеры хотят платить взносы в процентах от дохода, а не в фиксированном размере. Но такого не будет

Предложение такое: для пенсионеров привязать взносы к доходам. Платить 6% от дохода на ОПС и ОМС. А для инвалидов вообще отменить взносы.

В России 16 тыс. адвокатов-пенсионеров и инвалидов, из которых 13 тыс. — сдают нулевые декларации.

Если ввести такую систему, от них не поступит ни копейки. Во-первых, бюджет пострадает. Во-вторых, эти люди не получат перерасчет пенсии.

Как происходит перерасчет пенсии — читайте тут.

В то же время, есть адвокаты-пенсионеры с большим доходом. Им из-за новой систему придется платить больше взносов.

Напомним, пересчет пенсии ограничен 3 баллами. Даже если пенсионер заплатит много взносов, пенсия все равно вырастет только на сумму около 350 руб.

В письме от 14.06.2022 № БС-4-11/7220 ФНС выступила против такого нововведения.

Адвокаты будут по-прежнему платить взносы независимо от того есть ли у них доход, и являются ли они пенсионерами.

Кстати, при расчете налоговой базы по НДФЛ адвокаты имеют право на профвычеты, в состав которых, в том числе, входят фиксированные взносы.

Вместе с тем адвокатов-бывших военных от фиксированных взносов освободили после решения Конституционного суда. Таких в России около 50 человек. Чтобы не платить взносы, им надо заполнить заявление.