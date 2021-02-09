Вышел бланк заявления на освобождение адвокатов-бывших военных от фиксированных взносов

ФНС разработала форму заявления о прекращении обязанности по уплате страховых взносов на ОПС. Новый бланк предусмотрен специально для адвокатов, являющихся получателями военной пенсии, и доведен письмо ФНС № БС-4-11/1183@ от 02.02.2021.

Напомним, эта категория граждан исключена из числа страхователей и застрахованных лиц.

Шумиха вокруг этой темы поднялась еще в начале 2020 года, когда вышло Постановление КС.

В итоге к концу года был принят Федеральный закон, освобождающий адвокатов от фиксированных взносов.

Кстати, адвокаты хотели освободиться от взносов еще в прошлом году, но не тут-то было. ФНС выпустила письмо, в котором отказала им в освобождении их от взносов задним числом. Несмотря на Постановление КС, освобождение ФНС сулит только после принятия закона.

Закон вступил в силу 10 января 2021 года.

В вышеназванном письме ФНС от 05.02.2021, которым доведена форма заявления, отмечается, что освободиться можно с 11 января 2021 года.