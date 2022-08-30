Выход на пенсию

Чтобы уйти на пенсию в 45 лет, женщине нужно 7,5 лет провести под землей, объяснил ПФР

ПФР уточнил, по каким правилам будут назначать женщинам досрочную страховую пенсию по старости. В 45-50 лет выйдут на пенсию работницы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда.

Версия для печати
Фото: interpolsk / Pixabay Фото: interpolsk / Pixabay

ПФР в письме от 23.08.2022 № Г-72040-19/104916-22 назвал условия, при которых женщина вправе претендовать на досрочную страховую пенсию:

  • в 45 лет — проработали не менее 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, а также имеют страховой стаж не менее 15 лет;
  • в 50 лет — проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Но только при постоянной занятости на указанных работах в течение полного рабочего дня.

А периоды работы после 1 января 2013 года засчитываются в стаж только при условии начисления и уплаты страховых взносов.

Узнать размер своей будущей пенсии женщины могут в ПФР. Но на большие суммы надеяться не стоит, лучше попытаться хоть что-то накопить.

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.

Формулировки: Целевые дела,Текущие и Хвосты

Для построения эффективной Модели системы управления незавершенными делами требуется понимание и разграничение всей массы дел на основные группы: Целевые, Текущие дела и Хвосты.Хвосты нужно четко выделить из общей массы остальных дел.

Формулировки: Целевые дела,Текущие и Хвосты

Повышение квалификации

Интернет и IT

Программно-аппаратные комплексы попадут в реестр ПО и получат налоговые льготы

Чтобы получить налоговые льготы по российскому программному обеспечению, нужно чтобы его включили в реестр. Теперь в этот реестр смогут попасть и программно-аппаратные комплексы.

Мероприятия

Разместить
АУСН

Перечисления подотчетникам в компаниях на АУСН банк не включит в расход. Но это можно исправить

В общем случае выдача денег под отчет сама по себе не образует элемент расхода. Но если они потрачены на нужды фирмы, будет расход. Как банкам все это учесть при обслуживании бизнеса на АУСН, рассказала ФНС.

Карьера бухгалтера

Есть вопрос? Бегом на «Клерк.Консультации»! И спрашивайте больше, наши эксперты это любят

Раздел персональных консультаций на «Клерке» - настоящая находка для бухгалтера: эксперты всегда под рукой и отвечают за сутки. Задавайте вопросов сколько угодно.

Читать еще