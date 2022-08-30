Чтобы уйти на пенсию в 45 лет, женщине нужно 7,5 лет провести под землей, объяснил ПФР

ПФР в письме от 23.08.2022 № Г-72040-19/104916-22 назвал условия, при которых женщина вправе претендовать на досрочную страховую пенсию:

в 45 лет — проработали не менее 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, а также имеют страховой стаж не менее 15 лет;

в 50 лет — проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Но только при постоянной занятости на указанных работах в течение полного рабочего дня.

А периоды работы после 1 января 2013 года засчитываются в стаж только при условии начисления и уплаты страховых взносов.

Узнать размер своей будущей пенсии женщины могут в ПФР. Но на большие суммы надеяться не стоит, лучше попытаться хоть что-то накопить.