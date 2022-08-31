Россияне спасают остатки накоплений, опустошая свои валютные вклады

Общий объем валютных счетов и вкладов физлиц сократился с 96,1 млрд долларов до 73,6 млрд. И это минимум за 10 лет.

На увеличение оттока валюты из российских банков повлияла «валютная оттепель», когда разрешили переводить за границу до 1 млн долларов в месяц.

Центробанк считает, что люди выводят иностранную валюту на свои зарубежные счета.

По данным аналитиков БКС денежные переводы чаще делают в страны СНГ. В Казахстан они выросли на 793%, в Грузию — на 735%, в Азербайджан — на 667%, в Армению — на 530%, в Узбекистан — на 423%.

Из-за сложностей проведения платежей в евро и долларах их заменят рубль и валюты «дружественных» стран. И очевидно, что в последнем случае это будет юань, сказала независимый эксперт Ольга Ульянова.

Об этом сообщил Коммерсант.

Также на вытеснение валюты с розничных счетов повлияли высокие комиссии банков РФ. Их ввели Тинькофф, Газпромбанк,Райффайзенбанк и другие.