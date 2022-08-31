Валюта

Россияне спасают остатки накоплений, опустошая свои валютные вклады

За январь–июль объем валюты на банковских счетах физлиц в России уменьшился на 22,5 млрд долларов. Это максимальная сумма за всю историю наблюдений, отметил ЦБ.

Версия для печати

Общий объем валютных счетов и вкладов физлиц сократился с 96,1 млрд долларов до 73,6 млрд. И это минимум за 10 лет.

На увеличение оттока валюты из российских банков повлияла «валютная оттепель», когда разрешили переводить за границу до 1 млн долларов в месяц.

Центробанк считает, что люди выводят иностранную валюту  на свои зарубежные счета.

По данным аналитиков БКС денежные переводы чаще делают в страны СНГ. В Казахстан они выросли на 793%, в Грузию — на 735%, в Азербайджан — на 667%, в Армению — на 530%, в Узбекистан — на 423%.

Из-за сложностей проведения платежей в евро и долларах их заменят рубль и валюты «дружественных» стран. И очевидно, что в последнем случае это будет юань, сказала независимый эксперт Ольга Ульянова.

Об этом сообщил Коммерсант.

Также на вытеснение валюты с розничных счетов повлияли высокие комиссии банков РФ. Их ввели Тинькофф, Газпромбанк,Райффайзенбанк и другие.

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

Повышение квалификации

Налоговые проверки

Налоговая не доказала, что почта доставила требование. Суд отменил штраф

ФНС оштрафовала предпринимателя за непредоставление документов по требованию, которое она отправила почтой. Суд отменил штраф, так как налоговики не доказали факт вручения требования и факт уклонения ИП от получения письма.

Мероприятия

Разместить
РСВ

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

При реорганизации в форме преобразования ЗАО в ООО образуется новое юрлицо. База по взносам «по наследству» не передается. А значит, в ООО при начислении взносов надо забыть о прошлых зарплатах сотрудников. Отсчет предельной базу снова пойдет с нуля.

Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за последнюю неделю.

В «Трибуне» на этой неделе рассказывали о контроле НДС, маркировке рекламы и инвестициях в недвижимость. А в пятницу лучшему блогеру вручим приз❗
Читать еще