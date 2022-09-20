Бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтеры в аутсорсе задумались над повышением цен из-за нововведений с 2023 года

Наши читатели, которые оказывают бухгалтерские услуги бизнесу, призадумались над корректировкой своей ценовой политики.

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Дело в том, что с 2023 года грядут масштабные изменения по части уплаты налогов и сдачи отчетности.

Бизнесу обещают, что будет облегчение и можно будет обойтись без бухгалтера.

Потому что:

  • на АУСН все налоги будут считать сами налоговики по информации из банков и онлайн-касс;
  • по ЕНП все налоги надо будет платить одной суммой на один счет без КБК и прочих кодов;
  • после объединения ПФР и ФСС будет единый тариф взносов, единая база и единый отчет вместо множества разных.

Но бухгалтеры понимают, что не все так легко и просто.

На АУСН платежи (как входящие, так и исходящие) надо будет снабжать специальными кодами. Кроме того, нужно проверять, правильно ли банк все распознал и достоверную ли информацию передал в ФНС.

Платить налоги надо будет без КБК (легко и просто). Но потом об уплаченных авансом суммах надо направлять в ИФНС уведомление с указанием КБК и прочих атрибутов, которые сейчас есть в платежках. С аванса по зарплате надо будет удерживать НДФЛ.

В ИФНС надо будет сдавать новый ежемесячный отчет о зарплате.

Отчет в СФР будет один, но зато какой. В нем множество разделов с разными сроками сдачи и множеством кодов, которые надо указывать в этих разделах.

Кроме того, в аналоге формы СЗВ-ТД в течение 1 рабочего дня надо будет отражать не только данные о приеме/увольнении, но и заключении/прекращении договоров ГПХ.

Если вы хотите уйти из штатных бухов в свободное плавание, о том, как сделать первый шаг и какие услуги продавать в первую очередь, расскажут на бесплатном вебинаре «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев».

Мероприятие пройдет онлайн 22 сентября в 12-00 (мск).

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А как вы считаете, с 2023 года у бухгалтеров будет больше работы или меньше? Голосуйте.

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