Бухгалтеры в аутсорсе задумались над повышением цен из-за нововведений с 2023 года

Дело в том, что с 2023 года грядут масштабные изменения по части уплаты налогов и сдачи отчетности.

Бизнесу обещают, что будет облегчение и можно будет обойтись без бухгалтера.

Потому что:

на АУСН все налоги будут считать сами налоговики по информации из банков и онлайн-касс;

по ЕНП все налоги надо будет платить одной суммой на один счет без КБК и прочих кодов;

после объединения ПФР и ФСС будет единый тариф взносов, единая база и единый отчет вместо множества разных.

Но бухгалтеры понимают, что не все так легко и просто.

На АУСН платежи (как входящие, так и исходящие) надо будет снабжать специальными кодами. Кроме того, нужно проверять, правильно ли банк все распознал и достоверную ли информацию передал в ФНС.

Платить налоги надо будет без КБК (легко и просто). Но потом об уплаченных авансом суммах надо направлять в ИФНС уведомление с указанием КБК и прочих атрибутов, которые сейчас есть в платежках. С аванса по зарплате надо будет удерживать НДФЛ.

В ИФНС надо будет сдавать новый ежемесячный отчет о зарплате.

Отчет в СФР будет один, но зато какой. В нем множество разделов с разными сроками сдачи и множеством кодов, которые надо указывать в этих разделах.

Кроме того, в аналоге формы СЗВ-ТД в течение 1 рабочего дня надо будет отражать не только данные о приеме/увольнении, но и заключении/прекращении договоров ГПХ.

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А как вы считаете, с 2023 года у бухгалтеров будет больше работы или меньше? Голосуйте.