📒 Главные новости 14 октября одной строкой

Еще несколько лет назад существование АСК НДС вызывало жаркие споры. Но сегодня, функционирование нового автоматизированного риск-ориентированного подхода при контроле за возмещением НДС — так называемой системы АСК НДС-2 — стало не просто обыденностью, но и фактором, который позволяет налоговой службе наращивать поступления НДС в бюджет от года к году.