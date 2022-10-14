📒 Главные новости 14 октября одной строкой

Новости:
- Отцы с тремя детьми тоже получили отсрочку от мобилизации.
- Войти в реестр туробъектов компании и ИП теперь могут на Госуслугах. Это поможет оформить нулевую ставку по НДС.
- Предельную базу по взносам на 2023 год могут сильно повысить.
- Проверить декларацию по НДС за 3 квартал – онлайн.
Разъяснения:
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- Как заплатить имущественные налоги за несовершеннолетних детей.
- Разведенной женщине не нужна справка от бывшего мужа для пособия на рождение ребенка.