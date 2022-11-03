Детские пособия

Об увольнении сотрудницы в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет надо сообщить в ФСС

Работодатель обязан информировать ФСС о всех случаях прекращения права сотрудника на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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Об этом напоминает ФСС.

Дело в том, что пособие выплачивает ФСС напрямую. Работодатель лишь однажды подает се документы, в том числе заявление сотрудницы, и потом может забыть об этом пособии.

Сведения об увольнении надо предоставить в ФСС в течение 3-х рабочих дней со дня наступления события.

С февраля 2023 года минимальное пособие по уходу за ребенком составит 8 629 рублей, максимальное – 33 281 руб.

Кстати, с 2023 года введут универсальное пособие на детей от рождения до 17 лет.

Но пособие по уходу за ребенком работающим женщинам туда не войдет. А вот неработающим пособие на детей до 1,5 лет будут платить в виде универсального пособия, причем только малоимущим. Сейчас доход не имеет значения для права на это пособие.

 

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