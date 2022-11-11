Зарплата

4 из 10 работников согласны на зарплату в конверте

Чем ниже зарплата, тем выше лояльность к выплатам без НДФЛ и взносов. С доходом до 50 тыс. рублей люди скорее предпочтут наличные в конверте.

Версия для печати

Получать зарплату в конвертах готовы 39% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, пишут «Известия».

При этом 37% сообщили, что отказались бы от серой зарплаты.

Мужчины соглашаются на доход по серым схемам в полтора раза чаще женщин (49% против 29%).

Готовых закрыть глаза на ТК больше всего среди работников от 35 до 44 лет.

Лояльность к серой зарплате нарастает, если доход меньше 50 тыс. рублей.

Кстати, в начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, люди соглашались на нарушения Трудового кодекса значительно чаще, чем сейчас, на 7 процентных пунктов.

В 2021 году глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что на данном этапе проблему с серыми зарплатами в России решить усилением ответственности невозможно. По его словам, нужно анализировать причины, почему работодателю выгоднее платить в конверте. Мы имеем небольшое предположение

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы
Бухгалтерский учет

Восстановление бухгалтерского учета: зачем нужно, с чего начать, кому поручить

Один из главных принципов ведения бухгалтерского учета – его непрерывность. На практике так бывает не всегда и возникает необходимость восстановления бухгалтерского учета.

Восстановление бухгалтерского учета: зачем нужно, с чего начать, кому поручить

Повышение квалификации

Инвестиции

Свежие облигации: АгроКубань Ресурс на первичном размещении

В ноябре поживее пошли дела с размещением новых выпусков облигаций. Наконец-то Новые Технологии разместились (не прошло и года), Селектел вернулся, и вот еще один интересный дебютный выпуск из Краснодарского края — АгроКубань Ресурс.

Свежие облигации: АгроКубань Ресурс на первичном размещении

Мероприятия

Разместить
НДС

💾 Компьютерные программы военного назначения освободят от НДС

Программы из реестра российского ПО освобождены от НДС. Но если компания разработала программу, связанную с оборонкой, в этот реестр ее не внесут из-за гостайны. Из-за этого у разработчиков нет льготы по НДС. Это исправят.

Налог на прибыль

Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК). Сомнительным признается долг, который не погашен в сроки по договору и не обеспечен залогом, поручительством, банковской гарантией.

Страховые взносы

😕 Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше

Когда принимали законы об объединении ПФР и ФСС, прописали формулу расчета предельной базы. Но она так и не успела заработать. А ее уже поменяли.

Читать еще