4 из 10 работников согласны на зарплату в конверте

Получать зарплату в конвертах готовы 39% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, пишут «Известия».

При этом 37% сообщили, что отказались бы от серой зарплаты.

Мужчины соглашаются на доход по серым схемам в полтора раза чаще женщин (49% против 29%).

Готовых закрыть глаза на ТК больше всего среди работников от 35 до 44 лет.

Лояльность к серой зарплате нарастает, если доход меньше 50 тыс. рублей.

Кстати, в начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, люди соглашались на нарушения Трудового кодекса значительно чаще, чем сейчас, на 7 процентных пунктов.

В 2021 году глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что на данном этапе проблему с серыми зарплатами в России решить усилением ответственности невозможно. По его словам, нужно анализировать причины, почему работодателю выгоднее платить в конверте. Мы имеем небольшое предположение.