❗ При продаже квартиры НДФЛ считают по правилам того региона, где прописан продавец

Разъяснение дали в УФНС по Приморскому краю.

Там напомнили, что сдавать декларацию 3-НДФЛ надо по месту прописки, а не по месту нахождения квартиры.

Срок владения объектом исчисляется тем субъектом РФ, в котором физлицо состоит на учете по месту жительства, независимо от региональных законов тех субъектов РФ, где расположен объект недвижимого имущества.

Перечень регионов, где снижен минимальный срок владения, смотрите в нашей таблице.

Например, в Ставропольском крае минимальный срок владения снижен до 3 лет.

Таким образом, если житель Ставропольского края продает квартиру в Москве, минимальный срок владения для него – 3 года.

Если москвич продает квартиру в Ставрополье, минимальный срок для него – 5 лет.

Кстати, сейчас регионы могут уменьшать только общий срок в 5 лет. А есть еще срок 3 года (для приватизации, дарения, наследства, ренты). Его уменьшать сейчас нельзя. Но хотят внести поправки в НК, чтобы регионы могли уменьшать и этот трехлетний срок.