🔥 В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора

Ссылаются оба ведомства на один и тот же документ – Порядок ведения трудовых книжек, утвержденный приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Минтруд там не находит нормы, позволяющей внести такую запись. И такой нормы там действительно нет.

В трудовую вносят записи:

о работнике;

о выполняемой работе;

о переводах на другую постоянную работу;

об увольнении;

о награждениях за успехи в работе.

Запись о приостановке трудового договора мобилизованного в трудовой книжке не нужна. Об этом Минтруд сообщает в письме от 22.11.2022 № 14-2/ООГ-7236.

Роструд же ссылается на другую норму из этого приказа – о том, что записи должны быть сделаны аккуратно чернилами черного, синего или фиолетового цвета.

Но какое отношение норма про цвет чернил имеет к записи, которая не предусмотрена правилами?

Эксперты говорят, что запись о приостановке в трудовую книжку вносить не нужно, потому что это противоречит нормам приказа № 320н.

Теперь это мнение официально высказал Минтруд.

Очевидно, что в своих дальнейших разъяснениях Роструд учтет позицию вышестоящего ведомства. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять...

В прошлом году Роструд поменял свое мнение относительно оплаты больничного по карантину из-за ковида во время отпуска. Сначала ведомство утверждало, что он оплачивается и продлевает отпуск, но потом (после выхода письма Минтруда) стало утверждать обратное. Об этой истории мы рассказывали в новости «Про непостоянство Роструда, продление отпуска на время больничного и возмущение людей, считающих это полной чушью».