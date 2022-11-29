УСН

💎 Предложили вернуть ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН, но взамен ввести агентский НДС при скупке золота у физлиц

8 тысяч ювелиров в 2023 году могут закрыть свой бизнес из-за отмены спецрежимов. Чтобы этого не случилось, предложили отменить эту отмену, то есть оставить ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН.

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С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

О том, что ждет ювелирный бизнес с 1 января 2023 года, мы рассказывали в статье «Почему ювелиры так не хотят переходить на ОСНО».

УСН и ПСН для ювелиров уже отменили. На подходе – отмена АУСН. В замечаниях к законопроекту бизнес негодует.

В преддверии перехода на ОСНО некоторые ювелиры начали спешно искать себе бухгалтера. Книга учета ИП на ОСНО – это, образно выражаясь, регистр не для слабонервных.

Титов отмечает, что отмена спецрежимов приведет к неконкурентоспособности микро-, малого и среднего бизнеса в ювелирной отрасли в сравнении с крупными ритейлерами (в т.ч. импортерами ювелирных изделий).

Речь идет о предприятиях, которые занимаются:

  • народными художественными промыслами;
  • обработкой драгоценных камней и металлов;
  • торговлей в небольших объемах;
  • изготовлением изделий на заказ.

Борис Титов предлагает оставить УСН и ПСН ювелирам, но с условием: ввести для них обязанность уплаты НДС при покупке драгметаллов в слитках и обработанных природных алмазов у физлиц.

Дело в том, что отмену УСН и ПСН для ювелиров связывают с отменой НДС на продажу золотых слитков физлицам. Чтобы избежать потерь для государства в размере НДС при операциях с драгметаллами, можно ввести агентский НДС при скупке. Но зато у ювелиров останется право на УСН и ПСН.

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УСН

💎 Предложили вернуть ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН, но взамен ввести агентский НДС при скупке золота у физлиц

8 тысяч ювелиров в 2023 году могут закрыть свой бизнес из-за отмены спецрежимов. Чтобы этого не случилось, предложили отменить эту отмену, то есть оставить ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН.

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