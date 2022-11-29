💎 Предложили вернуть ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН, но взамен ввести агентский НДС при скупке золота у физлиц

С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
УСН и ПСН для ювелиров уже отменили. На подходе – отмена АУСН. В замечаниях к законопроекту бизнес негодует.
В преддверии перехода на ОСНО некоторые ювелиры начали спешно искать себе бухгалтера. Книга учета ИП на ОСНО – это, образно выражаясь, регистр не для слабонервных.
Титов отмечает, что отмена спецрежимов приведет к неконкурентоспособности микро-, малого и среднего бизнеса в ювелирной отрасли в сравнении с крупными ритейлерами (в т.ч. импортерами ювелирных изделий).
Речь идет о предприятиях, которые занимаются:
- народными художественными промыслами;
- обработкой драгоценных камней и металлов;
- торговлей в небольших объемах;
- изготовлением изделий на заказ.
Борис Титов предлагает оставить УСН и ПСН ювелирам, но с условием: ввести для них обязанность уплаты НДС при покупке драгметаллов в слитках и обработанных природных алмазов у физлиц.
Дело в том, что отмену УСН и ПСН для ювелиров связывают с отменой НДС на продажу золотых слитков физлицам. Чтобы избежать потерь для государства в размере НДС при операциях с драгметаллами, можно ввести агентский НДС при скупке. Но зато у ювелиров останется право на УСН и ПСН.