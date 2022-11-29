💎 Предложили вернуть ювелирному бизнесу право на УСН и ПСН, но взамен ввести агентский НДС при скупке золота у физлиц

С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Титов отмечает, что отмена спецрежимов приведет к неконкурентоспособности микро-, малого и среднего бизнеса в ювелирной отрасли в сравнении с крупными ритейлерами (в т.ч. импортерами ювелирных изделий).

Речь идет о предприятиях, которые занимаются:

народными художественными промыслами;

обработкой драгоценных камней и металлов;

торговлей в небольших объемах ;

; изготовлением изделий на заказ.

Борис Титов предлагает оставить УСН и ПСН ювелирам, но с условием: ввести для них обязанность уплаты НДС при покупке драгметаллов в слитках и обработанных природных алмазов у физлиц.

Дело в том, что отмену УСН и ПСН для ювелиров связывают с отменой НДС на продажу золотых слитков физлицам. Чтобы избежать потерь для государства в размере НДС при операциях с драгметаллами, можно ввести агентский НДС при скупке. Но зато у ювелиров останется право на УСН и ПСН.