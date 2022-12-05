При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ

Об этом напоминает Минфин в письме от 24.10.2022 № 03-04-06/102833.
Кроме суточных работодатель также должен без удержания НДФЛ возмещать фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы:
- на проезд до места назначения и обратно;
- сборы за услуги аэропортов;
- комиссионные сборы;
- на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;
- на провоз багажа;
- по найму жилого помещения;
- по оплате услуг связи;
- по получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта;
- по получению виз;
- расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
Кстати, недавно в НК прописали новые необлагаемые выплаты, которые касаются командировок.
При командировках в новые регионы (ЛНР, ДНР, Херсонскую и запорожскую области) не облагается НДФЛ сумма суточных, установленных президентом или правительством. Сейчас это 8 480 руб. Также не облагается НДФЛ безотчетная сумма, которую выдают командированным в новые регионы. По этой выплате необлагаемый максимум – 700 рублей. Платить можно и больше, но на превышение будет НДФЛ.