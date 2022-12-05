Подотчет, командировки

При загранкомандировках суточные в размере 2 500 руб. не облагаются НДФЛ

В случае нахождения работника в служебной командировке за пределами РФ не подлежат обложению НДФЛ суточные в размере 2 500 рублей в день. Все, что свыше – облагается НДФЛ.

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Об этом напоминает Минфин в письме от 24.10.2022 № 03-04-06/102833.

Кроме суточных работодатель также должен без удержания НДФЛ возмещать фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы:

  • на проезд до места назначения и обратно;
  • сборы за услуги аэропортов;
  • комиссионные сборы;
  • на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;
  • на провоз багажа;
  • по найму жилого помещения;
  • по оплате услуг связи;
  • по получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта;
  • по получению виз;
  • расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

Кстати, недавно в НК прописали новые необлагаемые выплаты, которые касаются командировок.

При командировках в новые регионы (ЛНР, ДНР, Херсонскую и запорожскую области) не облагается НДФЛ сумма суточных, установленных президентом или правительством. Сейчас это 8 480 руб. Также не облагается НДФЛ безотчетная сумма, которую выдают командированным в новые регионы. По этой выплате необлагаемый максимум – 700 рублей. Платить можно и больше, но на превышение будет НДФЛ.

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