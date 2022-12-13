📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

Принять на вычет можно только ту сумму НДС с аванса, которая была начислена при отгрузке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-07-11/110368.

Тот лишний НДС, который уплатили с аванса можно вернуть по правилам для возврата налогов (то есть, писать заявление на возврат).

В книгу покупок он не попадет.

Объясним эту позицию Минфина на примере, озвученном выше.

Операция Сумма и ставка НДС НДС в книге продаж НДС в книге покупок Поступила предоплата 1 200 000 по ставке 20/120 200 000 - Отгружен товар 600 00 по ставке 20% 100 000 - 600 000 по ставке 10% 54 545 - Зачет аванса 1 200 000 - 154 545 Итого 354 545 154 545 К уплате в бюджет 200 000

Таким образом, всего в бюджет ушло 200 тыс. рублей, хотя НДС с отгрузки составил только 154 545 руб.

Сумму 45 455 руб. Минфин предлагает возвращать по норме статьи 78 НК РФ.

При этом по декларации (на основании книг продаж и покупок) будет начислено 200 тыс. рублей, но фактически 45,5 тыс. из них – это тот НДС, которого быть не должно. Его Минфин не разрешил включать в книгу покупок.

Кстати, зачет аванса после отгрузки налоговики считают разрывом по НДС, если покупатель не восстановил НДС с этого аванса в том же периоде.

По мнению ФНС, авансовый счет-фактура в книге покупок поставщика должен иметь свой зеркальный аналог в книге продаж покупателя.

Ранее мы уже рассказывали, что налоговики требуют от поставщика убрать из книги покупок его собственный счет-фактуру на аванс.

Добавим, что бизнес давно ратует за отмену НДС с авансов, создает петиции. Бухгалтеры считают, что НДС с авансов – это зло.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее заявил, что НДС с предоплаты – это практически кредит, который бизнес выдает государству, и от этого надо отказаться.