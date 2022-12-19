Роструд не разрешает уменьшать зарплату, ссылаясь на финансовые трудности компании

Онлайн инспекция Роструда сообщила, что ухудшение финансового положения организации не может быть причиной для снижения зарплаты.
Работодатель не может в одностороннем порядке изменить размер зарплаты. Такое возможно только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий труда.
Снижение продаж и ухудшение финансового положения организации к таким причинам не относятся.
Если в организации действительно изменились организационные или технологические условия труда, и если работодатель захотел изменить размер зарплаты, то он должен об этом письменно уведомить сотрудников за 2 месяца.
В письменном уведомлении работодатель обязан указать причины изменения зарплаты.