Зарплата

Роструд не разрешает уменьшать зарплату, ссылаясь на финансовые трудности компании

Зарплату не могут снизить, если у бизнеса стало мало продаж.

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Онлайн инспекция Роструда сообщила, что ухудшение финансового положения организации не может быть причиной для снижения зарплаты.

Работодатель не может в одностороннем порядке изменить размер зарплаты. Такое возможно только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий труда.

Снижение продаж и ухудшение финансового положения организации к таким причинам не относятся.

Если в организации действительно изменились организационные или технологические условия труда, и если работодатель захотел изменить размер зарплаты, то он должен об этом письменно уведомить сотрудников за 2 месяца.

В письменном уведомлении работодатель обязан указать причины изменения зарплаты.

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