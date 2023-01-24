Мошенники представляются работодателями и просят назвать код из СМС для зачисления зарплаты

Сбербанк в своем телеграм-канале предупреждает о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники представляются работодателями, якобы принимают на работу соискателя, присылают ему трудовой договор и просят назвать номер карты.

Затем под предлогом перечисления гонорара нового сотрудника попросят назвать СМС-код от банка. Если его сообщить, то можно потерять деньги со счета.

Сбербанк рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

Проверить, существует ли компания, которая разместила предложение о работе. Если профиль работодателя в сети выглядит сомнительно, обратитесь в компанию напрямую.

Одноразовые пароли из СМС никому нельзя называть.

Не сообщать три цифры с оборотой стороны карты. Этот код – ваша личная информация.

Ранее мы уже писали о еще одной схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются работодателями.