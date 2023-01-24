Мошенничество

Мошенники представляются работодателями и просят назвать код из СМС для зачисления зарплаты

С соискателем заключают «липовый» трудовой договор, затем его просят назвать номер карты и сообщить код из СМС, который якобы нужен для перевода гонорара.

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Сбербанк в своем телеграм-канале предупреждает о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники представляются работодателями, якобы принимают на работу соискателя, присылают ему трудовой договор и просят назвать номер карты.

Затем под предлогом перечисления гонорара нового сотрудника попросят назвать СМС-код от банка. Если его сообщить, то можно потерять деньги со счета.

Сбербанк рекомендует соблюдать следующие правила безопасности:

  • Проверить, существует ли компания, которая разместила предложение о работе. Если профиль работодателя в сети выглядит сомнительно, обратитесь в компанию напрямую.
  • Одноразовые пароли из СМС никому нельзя называть.
  • Не сообщать три цифры с оборотой стороны карты. Этот код – ваша личная информация.

Ранее мы уже писали о еще одной схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются работодателями.

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