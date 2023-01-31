Силовиков и чиновников будут увольнять за конфликт интересов подчиненных

Минтруд разработал законопроект, по которому чиновников и силовиков могут уволить, если они знали о конфликте интересов среди подчиненных и не приняли меры. Об этом сообщает «РБК».

Законопроект об изменении правил противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц уже внесен в правительство.

Должностные лица будут обязаны сообщать руководству о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». В свою очередь начальник должен принять меры и предотвратить конфликт.

Например, руководитель может предложить сотруднику отказаться от выгоды, отстранить его от работы по какому-то делу, а также усилить контроль за исполнением поручений.

Если начальник не справится, то будет уволен в связи с утратой доверия.

Партнер BGP Litigation Анатолий Логинов сообщил, что по действующему законодательству руководству грозить дисциплинарная ответственность, увольнение не обязательно.