Налог на прибыль

Путевки на курорт для сотрудников включают в расходы для налога на прибыль

Оплата услуг по санаторно-курортному лечению относится к расходам на оплату труда по ст. 255 НК.

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Речь идет о случаях, когда работодатель оплачивает путевки или компенсирует их стоимость;

  • сотрудникам;
  • супругам сотрудников;
  • родителям сотрудников;
  • детям сотрудников до 18 лет;
  • детям сотрудников до 24 лет, если они – студенты-очники.

При этом такие расходы должны документально подтверждены.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.01.2023 № 03-03-06/1/705.

Конкретного перечня документов в НК РФ нет. То есть, налогоплательщик не ограничен в вопросе подтверждения правомерности расходов.

Вместе с тем сканы первичных документов пока не годятся. Но в будущем их приравняют к оригиналам. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По этому проекту можно будет конвертировать электронный документ из одного формата в другой или создать электронный документ из бумажного, или наоборот – электронный документ перевести в бумажный вид.

Предпринимать такие действия может тот, кто создал документ, или специальная фирма с лицензией.

Кстати, недавно Минфин утверждал, что в исключительных случаях в качестве первички можно использовать и сканы (письмо от 21.11.2022 № 03-03-06/1/113388).

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